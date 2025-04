Linkiesta.it - L’anniversario di Pizzolungo e la bidimensionalità della mafia in Sicilia

Quarant’anni dopo, ci ripetiamo – che originalità – che non bisogna dimenticare. Oggi, infatti, sono quarant’anni esatti dalla strage mafiosa di, frazione sul mare che bagna Trapani, il 2 aprile 1985. Nella strage morirono una giovane donna, Barbara Rizzo, e i suoi due figli gemelli di cinque anni, Giuseppe e Salvatore Asta. Morirono in una mattina di primaverana, di aprile mite. Morirono mentre stavano facendo la cosa più naturale e banale del mondo: andare a scuola. Furono uccisi mentre nella testa avevano l’eccitazione per la gita del giorno dopo. Con il loro corpo fecero da scudo all’auto sulla quale viaggiava il vero obiettivo di quella autobomba, il giudice Carlo Palermo, da poco arrivato a Trapani dalla lontana Trento. Furono disintegrati dalla forza brutale di una violenza che dilaniò i corpi, e di uno dei due fratellini restava solamente una macchia, solo una macchia, nient’altro che una macchia – mio Dio, una macchia – sul muro di un palazzo, affacciato su quel lungomare dell’orrore.