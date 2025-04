Ilgiorno.it - Don Samuele Marelli e i presunti abusi, la lettera del successore: “Vi spieghiamo i motivi del silenzio”

Seregno, 2 aprile 2025 – Unaa tutte le famiglie per offrire la propria versione dei fatti nella dolorosa vicenda di don, il sacerdote accusato disessuali su minori e, soprattutto, per sottolineare che non c’è stato alcun tentativo di nascondere i fatti. Anzi, molto si è fatto per aiutare le presunte vittime. È l’iniziativa della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno. Unadi poche righe scritta da don Paolo Sangalli e da tutti gli educatori dell’oratorio. Volutamente firmata dal responsabile della pastorale giovanile cittadina, il religioso che ha sostituito nel ruolo don, per riportare l’attenzione in positivo sulla realtà dei giovani e degli oratori. Luoghi del bene, dove si sono formate intere generazioni anche se, purtroppo, in questi ultimi giorni se ne parla solo per fatti di cronaca.