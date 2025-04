Lanazione.it - Gori (M5S): "Commissione d’indagine"

Leggi su Lanazione.it

I lavori in piazza della Palma fanno ancora discutere. Giacomo, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha infatti presentato istanza per l’istituzione di unadi indagine sui lavori di rinnovo della piazza e degli spazi limitrofi. "Tutto è nato grazie alla nostra petizione – inizia – Fa molto piacere che nel testo si prenda atto che un numero consistente di esercenti e cittadini si sono attivati nel chiedere all’amministrazione comunale come mai siamo arrivati a questo punto, lanciando raccolte firme a sostegno dell’istituzione di unadi indagine" . Poi continua: "Il nostro contributo è stato ed è essenziale a questa presa d’atto. La valutazione degli impatti economici subiti dai commercianti e dagli operatori economici della zona deve essere quantificata per esaminare la possibilità di attivare misure di ristoro economico".