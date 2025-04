Lanazione.it - Il salone dei fratelli Bigicchi a Fiumetto celebra 50 anni di attività

Leggi su Lanazione.it

Mezzo secolo di storia tra barbe e capelli di autoctoni e forestieri, di bambini e adolescenti, di adulti e anziani. Sono passati 50dal 4 aprile 1975, giorno in cui sul viale Apua si alzò per la prima volta la saracinesca di unche aè ormai un mito vivente. La bottega deiIvaldo e Vincenzo(nella foto), 70il primo e 52 il secondo, è sempre lì che accoglie i propri clienti e continuerà a farlo, insieme al nuovo arrivato Youssef (in servizio da un anno), "finché avremo questa passione". Il brindisi vero e proprio non si terrà venerdì ma il 13 aprile, con un aperitivo dalle 12 in poi. Il motivo di questo slittamento rende l’idea del personaggio: nonostante le sue 70 primavere, Ivaldo insieme ad alcuni amici farà il Giro delle Fiandre in bici per festeggiare questo traguardo.