Ilgiorno.it - Gussago quartier generale del narcotraffico: tra i 45 arresti anche i titolari di un’azienda di trasporti

(Brescia) , 2 aprile 2025 – Due anni di indagini, movimentati mille chili di cocaina, 1.500 di hascisc e sette quintali di marijuana per un fatturato, solo con la coca, di 80 milioni di euro. Sequestrati 135 chili di cocaina e 90 di hascisc. E 87 indagati. Sono i numeri da capogiro di Twistlock, inchiesta dell’Antimafia sfociata in 45 misure cautelari nei confronti di narcos italiani, albanesi e nordafricani. Due le associazioni, un elemento in comune: “La trasversalità e lo snodo nevralgico a Brescia”, per dirla con il dirigente della Mobile Gianni Di Palma. Nello specifico a, dove era stato creato il magazzinodegli stupefacenti. In un'indagine antidroga partita da Brescia e che si è sviluppata in diverse zone d'Italia la Polizia di Stato ha arrestato 45 persone, di cui 30 in carcere, 12 aglidomiciliari, 3 con obbligo di dimora.