Cosa fare in caso di emergenza? La Protezione Civile sale in cattedra

Il nucleo comunale didi Sant’Angelo in Vado semina buone pratiche che guardano al futuro. "Anche quest’anno – spiega il coordinatore del gruppo Graziano Mezzanotti – abbiamo messo in piedi una collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo di Sant’Angelo in Vado per entrare nelle classi, le prime e seconde elementari nello specifico, per raccontare ai piccoli alunni il comportamento da tenere indi. Quest’anno la dirigente scolastica ci ha chiesto di allargare quest’attività anche ai plessi di Borgo Pace e Mercatello sul Metauro, possibilità che abbiamo colto con piacere perché sappiamo che parlare delle emergenze che possono capitare e delle piccole azioni che possiamo adottare è molto importante e possedere queste indicazioni fin da piccoli può essere importantissimo".