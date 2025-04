Ilrestodelcarlino.it - Ecco il primo giardino della salute. A due passi dall’ospedale San Giorgio

Sono iniziati i lavori per realizzare a Cervia il, un luogo in grado di accogliere anche persone con fragilità insieme alle loro famiglie. Una nuova area verde, accessibile a breve, la cui realizzazione coincide con l’allestimento delle decine di aiuole in occasione di Cervia Città. "La nuova area verde è stata studiata con un’ottica particolare, che tenga contofruizione da parte di persone fragili e soprattutto permetta di ospitare iniziative legate alla promozionee del benessere – spiega l’assessora al Verde, Federica Bosi –. Un sentito ringraziamento va rivolto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per il contributo concesso al progetto, che ci permette di rendere accessibile e fruibile un’area non utilizzata e di aggiungere un nuovo tassello in una città che si prende curapropria comunità".