Impiegati operai e receptionist

Occasioni pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 IMPIEGATO CONTABILE. Studio commerciale ricerca impiegato contabile. Richiesta esperienza, buone conoscenze informatiche, capacità di utilizzo di un software di contabilità. Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Zona Spezia. Offerta 58863. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO. Si ricerca per azienda nel settore dei servizi. Richiesta età dai 19 ai 28 anni, diploma quinquennale, conoscenza pc e lingua inglese. Tirocinio extracurriculare di 4 mesi con possibili sviluppi in contratto di apprendistato. Sede Ameglia. Offerta 58828 1O LAPIDEO. Mansioni: controllare la qualità dei prodotti, che i prodotti siano puliti, completezza della documentazione, rispetto normative e standard del settore.