Le chances del centro Ufficio turistico Bagni pubblici stretta sugli affitti brevi

storico e rilancio, il dibattito continua. Dopo la firma del Patto della Mercanzia tra Confcommercio Perugia e Municipio, siglato lunedì nella sede del Nobile Collegio della Mercanzia in corso Vannucci, l’assessore Fabrizio Croce non ha negato che le criticità messe in luce dai commercianti e dai residenti ci sono, e il suo assessorato se ne sta interessando. Uno per tutti, il decoro urbano e la mancanza di. Un problema sotto gli occhi di tutti, visto lo stato in cui sono ridotti i vicoli e le scalette del, infestati da ogni genere di sporcizia. A tal proposito Croce ha annunciato un accordo con la Curia che consentirà l’apertura di un nuovo servizio in via delle Cantine. Il Comune terrà d’occhio anche il proliferare deiesercizi e di esercizi alimentari di prossimità che vendono prevalentemente alcolici h 24, a discapito delle attività di commercio tradizionale, con conseguenti problemi di ordine pubblico.