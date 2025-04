Lanazione.it - Arte di Lorenzetti. Tra modernità e tradizione

Domenica alle 17.30 al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino apre la mostra “Giovanninella Bottega”, offerta alla città dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, con il patrocinio del Comune di Lucca nell’ambito di “Vivi Lucca”, del Comune di Montopoli Val d’Arno, dove l’artista ha lavorato, e del Comune di Quinto Vicentino, dove l’artista esporrà in autunno. Si tratta di una mostra delle opere di, pittore lucchese contemporaneo, i cui lavori disacra sono stati esposti e commissionati in Italia e all’estero, e dei suoi allievi. La pittura disi ricollega alladei grandi maestri figurativi dal punto di vista delle scelte tematiche e della qualità pittorica.