Ilgiorno.it - Paura a uscire da soli? C’è Custodae, servizio di accompagnamento personalizzato. Come funziona

Milano, 2 aprile 2025 – “L’idea mi è venuta l’estate scorsa: ero con amici, si parlava di organizzare una serata tra di noi quando una ragazza ha fatto presente che per lei rappresentava un problema non avere nessuno che la riaccompagnasse a casa a tarda ora. Una situazione che tocca tante persone, soprattutto donne, che spesso evitano diper questo motivo. Allora ho pensato: perché non attivarsi affinché Milano possa essere vissuta da tutti, anche di sera e di notte?”. Così è nato ““, il primodi a ccompagnamentoi n città. Lo spiega il fondatore e presidente Flavio Perrone, trentacinquenne originario di Lecce, a Milano da 15 anni, ex carabiniere oggi dipendente di un’azienda. L’attività “La nostra – sottolinea – è un’organizzazione di volontariato no profit.