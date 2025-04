Quotidiano.net - Sam Mendes ricrea i Beatles:: "Un film per ognuno dei Fab Four"

"Ho deciso di raccontare la più grande band della storia", afferma il regista britannico Sam(59 anni) alla presentazione di The: ACinematic Event, una serie di quattrosu ciascuno dei componenti dei Fab, che usciranno nell’aprile del 2028., autore noto per opere cinematografiche come American Beauty (del 1999, con cui si aggiudicò il Premio Oscar come miglior regista) ha svelato il cast del suo prossimo lavoro: Paul Mescal sarà Paul McCartney, Harris Dickinson interpreterà John Lennon, Joseph Quinn vestirà i panni di George Harrison e Barry Keoghan quelli di Ringo Starr. Il regista ha detto di non voler fare l’ennesima miniserie in quattro puntate, ma nemmeno concentrare tutta la storia in un solo. Raccontare l’immaginario deiè un desiderio cheha dall’inizio della sua carriera e lo farà mostrando il punto di vista didei membri del gruppo: "Abbiamo bisogno di grandi eventi per fare uscire le persone di casa", ha dichiarato.