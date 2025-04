Lanazione.it - Torna ’Salviamo il mondo’. Oltre 200 alunni in campo per l’ambiente

Anche Poggibonsi al centro delle iniziative diil. La manifestazione valdelsana ha per intento sviluppare le sensibilità ambientali attraverso il contributo pure dell’universo scolastico:200firmeranno gli elaborati per concorrere alle borse di studio in palio per la sesta edizione, presentata ieri con gli interventi di Massimo Rugi, Stefano Bianchi e Francesco Fiorenza in qualità di organizzatori in un team composto anche da Paolo Bartali. A interpretare una parte rilevante sono i quattro Istituti comprensivi tra Colle e Poggibonsi, realtà capaci di creare con dirigenti e insegnanti un notevole movimento di allievi intorno agli argomenti proposti. Il tema stavolta è ’L’acqua, risorsa preziosa per la vita e la natura’. Due noti marchi poggibonsesi, Silla e Cassia Tours, sostengono il progetto di premiazione dei più meritevoli, in un cartellone in due momenti (6 e 12 aprile), patrocinato dalle amministrazioni comunali di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Casole d’Elsa e Radicondoli, con la partnership di Panathlon club Alta Valdelsa, l’apporto delle Pro Loco di Poggibonsi e di Colle, il coinvolgimento di società sportive: Us Colligiana, Us Poggibonsi, Up Poggibonsese, Virtus Biancoazzurra, Tuscany Bike Park, Pedale Senese, Atletica 2005, Campiglia calcio, Virtus Pallavolo Poggibonsi.