Il payback farmaceutico retroattivo premia chi non sa gestire la spesa

Lo scorso dicembre, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un decreto attuativo del ministero della Salute, emanato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che rende retroattivi i criteri di riparto delintrodotti dalla legge 189/2024, applicandoli anche all’anno precedente alla sua entrata in vigore. Due voti contrari: quelli di Lombardia e Lazio. Regione Lombardia ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per contestare la retroattività della norma.Ilè un meccanismo che pone a carico delle aziende farmaceutiche il cinquanta per cento degli scostamenti dal tetto allafissato a inizio anno. I nuovi criteri di ripartizione delprevedono che tali importi debbano essere distribuiti tra le regioni non solo in base alla popolazione – come avvenuto finora – ma anche in base agli effettivi scostamenti regionali.