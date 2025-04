Lanazione.it - Tronchi nel cammino. La Vab pulisce il bosco

Dopo il maltempo delle settimane scorse alcuni alberi, ormai secchi, erano caduti sul sentiero di San Jacopo in Toscana nel tratto montemurlese nella zona del bacino di Montachello a Bagnolo. Su richiesta dell’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero, oggi pomeriggio sono intervenuti i volontari della Vab Montemurlo che hanno tagliato iche ostruivano il passaggio lungo il sentiero e hanno ripristinato la piena viabilità pedonale. Nei prossimi giorni dal sentiero, sempre molto frequentato da camminatori e pellegrini che percorrono ildevozionale, passeranno anche i ragazzi autistici del Sentiero Blu della Fondazione Opera Santa Rita. "Ildi San Jacopo è una bella opportunità per far scoprire il nostro territorio attraverso un tipo di turismo lento che valorizzi la scoperta della natura e delle bellezze storiche e artistiche meno conosciute, come il nostro borgo della Rocca- spiega l’assessore Giuseppe Forastiero - È nostro interesse mantenere il percorso in buone condizioni a tutela di tutti i camminatori.