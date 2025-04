Linkiesta.it - La crudele vita da ufficio ai tempi di Trump, e la leggenda dei forestali senza foresta

Nell’estate del 2012, a dirigere il giornale per cui scrivevo arrivò una tizia cui stavo molto antipatica (strano, sono così amabile), e la prima cosa che fece fu interrompere il mio contratto di collaborazione. La premessa è per dire che, quando di lì a poco mi offrirono di scrivere un programma televisivo che si registrava a Roma, non potevo proprio permettermi di rifiutare.Mancavano poche settimane ai miei quarant’anni, tuttavia ero già avantissimo con l’ozio (dice Brunori che la pigrizia bisogna chiamarla così, e io sono troppo Oblomov per contraddirlo). Mancavano quasi otto anni alla pandemia, tuttavia ero già predisposta al telelavoro, come lo chiamavamo quando parlavamo italiano; al work from home, wfh, come lo chiamano gli anglofoni; allo smartworking, come lo si chiama nell’analfabetese tanto in voga in questo derelitto paese.