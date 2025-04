Lanazione.it - Ordinanza della sindaca contro il 5G. Il Comune condannato a pagare per il ko di fronte ai giudici del Tar

E’ costato 11 mila euro aldi Arcola il ricorsoWindl’emessa a giugno scorso dal sindaco Monica Paganini per limitare il 5G. Una pagina di politica che ha diviso il consiglio comunale: durante l’ultima seduta si è infatti votato sulla coperturacifra come debito fuori bilancio, perché non previsto; a favore la maggioranza,l’opposizione e un esponente di maggioranza. Carmela Bianchini, capogruppo di maggioranza, ha commentato la situazione sostenendo che resistere in giudizioil ricorso di Wind fosse comunque un atto dovuto e giudicando incomprensibili le posizioni assunte in consiglio dall’opposizione e dal consigliere di maggioranza: "Hanno votatol’amministrazione la cui colpa è di aver difeso al Tar l’del sindacoi provvedimenti governativi che hanno innalzato, senza studi scientifici, i limiti di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche e favorito gestori privati per realizzare ovunque antenne del 5G".