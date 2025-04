Lanazione.it - Frana Ss 68, l’incontro di Cna: "Preoccupati in vista dell’estate"

VOLTERRA Disagi, viabilità interrotta, danni economici (e non) per imprenditori e residenti e una situazione che, intorno alla SS 68, continua a creare grandi preoccupazioni per il tessuto economico della Valdicecina. Ecco che nei giorni scorsi, Cna Pisa ha organizzato un incontro nella sala giunta del Comune al quale ha preso parte anche la senatrice Dem Ylenia Zambito. Un tavolo di confronto fortemente voluto dall’associazione di categoria pisana e dalla sua presidenza di zona che, da sempre, tengono alta l’attenzione su una problematica che ormai da troppo tempo paralizza il tessuto imprenditoriale e artigianale della zona.è stato aperto della coordinatrice sindacale responsabile della Valdicecina Sabrina Perondi e ha visto la partecipazione - oltre che della senatrice Pd - anche del presidente Cna Valdicecina Fausto Bacci e dei membri di presidenza, del sindaco del colle etrusco Giacomo Santi, di Roberto Pepi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, del comitato Salvastrada68 e di numerosi imprenditori.