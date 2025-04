Ilfoglio.it - Salmo 44

Già da qualche tempo mormoravano che avrebbero tentato la fuga prima dell’evacuazione del campo. Soprattutto da quando (cinque o sei notti prima) avevano sentito tuonare i cannoni in lontananza, per la prima volta”. La guerra sta per finire, i tedeschi stanno smobilitando e devono proteggere la ritirata. Si apre uno spiraglio: Maria, con la sua piccola creatura, e Jeanne devono tentare la fuga. Quando scrive questo breve romanzo d’esordio, nel 1960, Danilo Kiš ha appena 25 anni, ma è destinato a diventare un grande protagonista della prosa e poesia yugoslava. La letteratura cosiddetta “concentrazionaria” è agli albori: in Italia nel 1958 Einaudi ha finalmente pubblicato Se questo è un uomo, l’anno seguente L’ultimo dei Giusti vince in Francia il premio Goncourt.44 è un testo difficile, dal ritmo sincopato, scritto in una prosa dura e sofferta.