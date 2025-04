Notizieaudaci.it - Zeudi Di Palma, la “vera vincitrice” per i fan: raccolta fondi da record dopo il Grande Fratello

Leggi su Notizieaudaci.it

Le fan diDipuntano alla cifra di 50.000 euro Alla vigilia della finale delDiera tra le grandi favorite per la vittoria insieme a Helena Prestes. Il sostegno delle sue fan era fortissimo, tanto che il fandom delle “Zelene” – nato per celebrare il legame trae Helena – si è poi unito in un unico obiettivo: portare la giovane campana alla vittoria.Nonostante ilsupporto,si è classificata al quinto posto, dietro Lorenzo Spolto, Chiara Cainelli, Helena Prestes e laJessica Morlacchi, che ha portato a casa il montepremi da 100.000 euro (di cui la metà destinata in beneficenza).Ma per molte fan la sconfitta diè stata un’ingiustizia. Per questo, hanno deciso di lanciare unacon un obiettivo ben preciso: regalarle i 50.