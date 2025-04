Lanazione.it - Addio all’ex direttore generale Mario Levrini: "Dirigente di altissimo profilo. Grande uomo"

Si è spento ieri mattina a 82 annidell’Unione Industriale Pisana dal 1994 al 2018. Nato a Venezia il 15 giugno 1942 nella sua lunga carriera aveva ricoperto importanti incarichi per i più grandi gruppi dell’industria italiana e in Confindustria. Responsabile del personale e dell’organizzazione delle aziende del Gruppo Montedison a Milano fino al 1974, in questa data viene chiamato, per lo stesso ruolo, dal Gruppo Zanussi per poi diventare, fino al 1990,centrale delle relazioni industriali per Electrolux Zanussi Italia. Nel 1990 si trasferisce in provincia di Pisa per ricoprire l’incarico didel personale e dell’organizzazione del Gruppo Piaggio. Sarà poidell’Unione Industriale Pisana fino al 2018. Numerosi i suoi incarichi nei principali comitati provinciali di settore (Cassa Edile, Scuola Edile, Inps, Commissione provinciale tripartita) e all’interno di Confindustria regionale e nazionale.