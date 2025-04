Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Il cacciatore di giganti, Mercoledi 2 Aprile 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21.15, Ildivede Nicholas Hoult e Ewan McGregor protagonisti in un'avventura fantasy ispirata alla celebre fiaba. Grazie a dei fagioli magici, un contadino si ritrova in un regno abitato da mostri giganteschi. Su SkyDue HD alle 21.15, American Beauty, vincitore di 5 Oscar, è un film simbolo degli anni '90 con Kevin Spacey e Annette Bening, diretti da Sam Mendes. Un quarantenne insoddisfatto si invaghisce di una compagna di scuola di sua figlia, in un racconto di crisi esistenziale e ipocrisie borghesi.