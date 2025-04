Lanazione.it - Il piano strategico per la qualità dell’aria: interventi mirati per ridurre le emissioni

Nello stesso giorno in cui Firenze ha dato il via allo scudo verde, l’assessora regionale Monia Monni (foto) ha presentato in Commissione ambiente ilper la. Diverse le misure illustrate ai consiglieri regionali: "per abbattere leinquinanti nelle zone urbane e industriali ad alta densità, con azioni concrete sui generatori di calore a biomasse, contro il traffico veicolare e il miglioramento dei mezzi di trasporto pubblici", "più monitoraggi sanitari e campagne di sensibilizzazione", "incentivi all’uso di fonti energetiche pulite, riducendo la dipendenza dai fossili"; impegno per "garantire che le comunità che soffrono per l’inquinamento, possano beneficiare dei miglioramenti ambientali e sanitari". L’obiettivo generale restaledi inquinanti atmosferici.