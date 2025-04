Lanazione.it - Concorso Pianistico Maria Giubilei: record di iscrizioni e premi prestigiosi

Si sono chiuse nei giorni scorsi lealla 23ª edizione delInternazionale. Anche in quest’occasione si è registrato un incremento delle adesioni che sono passate dalle 50 della scorsa edizione, già allora un numeromai toccato in precedenza, alle 60 di quest’anno provenienti davvero da tutto il mondo. Il crescente successo della competizione è sicuramente dovuto alla felice sinergia tra Fidapa Alta Valle del Tevere e Centro Studi Musicali della Valtiberina con l’importante sostegno della fondazione Marco Gennaioli e del Comune di Sansepolcro, ma anche grazie al consistente monteche con il contributo dei numerosi sponsor privati e istituzionali, ha raggiunto quest’anno quota 16mila euro. Altro motivo di attrazione sta nella tipologia deiextra che affiancano quelli monetari, come i bonus masterclass e i 2 concerti con l’orchestra Sinfonia Smith Square di Londra, partner del