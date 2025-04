Ilrestodelcarlino.it - Turismo, il podcast sui controlli anti-furbetti

Bologna, 2 aprile 2025 – Giungla urbana di bed and breakfast, micro case da 8 metri quadrati quasi come nel film di Renato Pozzetto ’Ragazzo di Campagna’, ma anche strutture per affitti turistici irregolari, alloggi popolari subaffittati per trarne profitto, maxi evasori con in gestione 47 affittacamere. Benvenuti a Bologna, ma potrebbe essere qualsiasi altra città universitaria italiana o europea alle prese con fenomeni di overturism ed emergenza casa. In questo contesto il Comune con la Guardia di Finanza e la Polizia Locale ha deciso di agire. Se non c’è ancora una norma nazionale in grado di calmierare il proliferare degli affitti turistici brevi, allora si può cercare di limitarli scovando quelli non in regola. L’operazione delle Fiamme Gialle raccontata ieri sul Carlino è l’argomento approfondito nella puntata di oggi de ’il Resto di Bologna’ tra immobili monitorati (5mila), altri (250) senza ’Cin’, il Codice identificativo nazionale, altri ancora (80) multati.