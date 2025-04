Lanazione.it - Furto, rapina e ricettazione. Tre arresti dei carabinieri

MARSCIANO – Due uomini e una donna sono stati arrestati daidella Stazione di Marsciano, con l’ausilio dei militari del Radiomobile della Compagnia di Todi in quanto ritenuti responsabili die possesso di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Si tratta di un algerino di 29 anni e di una trentenne e un uomo di 34 anni entrambi italiani che avevano la base in una camera d’albergo in Perugia per poi mettere a segno colpi in vari luoghi del perugino. Tutto è partito quando i militari hanno intercettato e bloccato una Fiat 500, con a bordo il terzetto, risultata rubata lo scorso 20 marzo scorso a Passignano sul Trasimeno. Le indagini hanno rivelato che i tre avevano tentato di forzare due gettoniere di un’attività di autolavaggio di Collepepe, pochi istanti prima di essere fermati.