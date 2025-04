Lanazione.it - Natalino Balasso porta Ruzante al Teatro Puccini: un gioco tra commedia e tragedia

Un. È unquello in scena aldomani sera alle 21. Undi parole, ma anche undie di, di vita e di esseri umani. C’èin scena, participio presente, si fa per dire, di ‘ruzzare’, rincorrersi per (l’appunto) giocare. E are in scenac’è l’attore, autore, scrittore. Insieme a lui, Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel, sotto la regia di Marta Dalla Via in ‘fa(amori disperati in tempo di guerre)’, prodotto daStabile di Bolzano e ErtNazionale. Ma chi è, dunque, questo? È un eroe, forse un antieroe, sicuramente comico, talvolta credulone, spesso furbo e anche capace di uccidere., in fondo, è tanto primitivo quanto immortale. Un alter ego di quel Beolco accolto dal potere e che riusciva, grazie al, are alla luce delle azioni antisistema, sdrammatizzandole e camuffandole col riso.