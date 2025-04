Ilgiorno.it - Filbert Kung, fotografo star: "A Milano mi sento più vivo. Ogni strada qui mi ispira"

Leggi su Ilgiorno.it

È stato aper una settimana, alla ricerca dizione.professionista di New York famoso per la profondità dei suoi ritratti che scatta in tutto il mondo: nato e cresciuto nelle Filippine, da padre filippino-cinese e da madre filippino-spagnola, ricco patrimonio culturale e un occhio infallibile. Racconta come "la fotografia sia il riflesso autentico della sua anima: è una potente forma di narrazione visiva, un modo per catturare momenti, emozioni e prospettive. Si tratta di trasmettere un significato, raccontare una storia e creare qualcosa. È anche un’espressione dei miei pensieri e sentimenti più profondi.". Una passione ereditata dal padre. "Sono stato esposto alle macchine fotografiche fin dalla giovane età", sorride. "Mia madre raccoglieva e conservava con amore le sue foto stampate, suscitando il mio interesse per questa forma d’arte.