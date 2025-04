Linkiesta.it - La storia di un radicale entrato, quasi per caso, in Forza Italia

Ho assistito da vicino alla nascita di. Sul finire della mia prima legislatura, quella iniziata nel 1992, conobbi Silvio Berlusconi, a Milano, a una riunione che aveva allestito con Leonardo Mondadori.Partecipai a quell’incontro per due ragioni. La prima è che fu Pannella a chiedermi di andare, lo aveva concordato direttamente con Berlusconi, con il quale erano in corso trattative per le elezioni politiche. La seconda ragione è che avevo partecipato ai lavori preparatori e conoscevo bene la nuova legge elettorale, il Mattarellum, con la quale si sarebbe votato alle elezioni successive, che si svolsero nel 1994.Della discesa in campo in politica di Berlusconi si parlava da mesi sui giornali. I radicali e Pannella, con Berlusconi e con le sue aziende televisive, avevano da tempo buoni rapporti.