Sesa firma il patto per l’uso etico dall’AI

Un protocollo d’intesa per "per promuovere un utilizzo efficace, innovativo e consapevole" dell’intelligenza artificiale. A dirlo è il governatore della Toscana, Eugenio Giani, dopo lacon il presidente dispa, Paolo Castellacci. L’intesa prevede un percorso di iniziative comuni in Toscana per favorire la transizione digitale del sistema toscano e incrementare le competenze di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni sull’intelligenza artificiale. Il protocollo sancisce, tra l’altro, una collaborazione per l’organizzazione e la partecipazione congiunta a iniziative pubbliche anche online sull’intelligenza artificiale, oltre che alla condivisione di studi, analisi e ricerche su tecnologie Ai svolte daspa o società del gruppo. "Non dobbiamo aver paura delle nuove tecnologie né tantomeno opporci al loro impiego, ma la pubblica amministrazione ha il dovere di controllarne e regolamentarne l’applicazione", ha sottolineato Giani.