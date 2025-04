Quotidiano.net - Il ‘poeta’ del Papa: “La cultura ci umanizza. È la via della speranza”

Milano, 2 aprile 2025 – Il cardinale José Tolentino de Mendonça, teologo, poeta. Ill’ha scelto, il 26 settembre 2022, come prefetto del Dicastero per lae l’educazione. Ha fatto tappa, nei giorni scorsi, a Milano – in un clima di rinnovata felicità per il rientro delin Santa Marta – in quello scrigno di tesori e bellezza che è la Pinacoteca Ambrosiana, dove ha affrontato il tema del valore universale. Cardinale de Mendonça, da dove ripartire? Lei parla spesso di fiducia. “La fiducia è quella energia di amore che ci permette di poter essere in ogni momento, persone complete. Senza fiducia reciproca sia nella storia personale sia nella storia collettiva non riusciamo ad essere persone piene, ma neanche società equilibrate, dove il dialogo e l’incontro siano realmente praticabili”.