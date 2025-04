Ilgiorno.it - Il test olimpico: Cerchia dei Navigli chiusa alle auto la domenica mattina

Milano, 2 aprile 2025 – “Penso che per le Olimpiadi Invernali del 2026 possa essere una buona cosa, una sperimentazione. D’altro canto non c’è una formula certa che, pensata prima, funziona per definizione. Bisogna sperimentare. E il periodo, quindi febbraio dell’anno prossimo, sarà un’opportunità anche per fare questi esperimenti”. Così Giuseppe Sala ha risposto a chi, ieri, gli ha chiesto che pensasse del progetto dei Bastioni Aperti, ideato già un anno fa dalla “Task force per la sicurezza stradale e la mobilità attiva“ istituita dallo stesso sindaco. Messo nel congelatore per un anno, ecco che potrebbe essere scongelato e consumato tra un anno, in occasione dell’evento. Il piano “L’idea – spiega Marco Mazzei, consigliere comunale della Lista Sala e già nella Task force – è quella di chiudere al traffico l’anello che unisce i Bastioni per alcune ore alla”.