Lanazione.it - La ’rivoluzione’ della sosta come una chimera. Il Pd: "Tanti annunci ma ancora nulla di fatto". L’amministrazione aveva promesso consistenti novità pur avendo scelto di prorogare ancora una volta il contratto con Gestopark

Leggi su Lanazione.it

A che punto è la più volte promessa rivoluzione?. A chiederlo sono i consiglieri comunali del Partito democratico, a due mesi dall’o dell’assessore alla viabilità Stefano Torri. L’assessoreillustrato a ’La Nazione’ le diverse modifiche che, su richiesta del Comune a, nel corsoprimavera si sarebbero avviate a Sarzana, tra cui l’istituzionegentile e la possibilità di rendere i parcheggi gratuiti in orario serale per più mesi all’anno oltre alla possibilità di pagare l’integrazionenel caso in cui si ’sfori’ l’orario indicato sul biglietto pagato ed esposto. "Molte promesse e niente di– incalzano i dem Vico Ricci, Franco Musetti e Beatrice Casini -. La proroga del servizio al gestore uscente si rivela per quello che è: una foglia di fico messa lì a nascondere l’inerzia, l’incapacità o l’assenzavolontà di progettare il nuovo affidamento.