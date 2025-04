Oasport.it - LIVE Attraverso le Fiandre 2025 in DIRETTA: Pedersen favorito, presente Milan con tanti azzurri

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della settantanovesima edizione dell'le, nota anche come Dwars door Vlaanderen. L'ultima classica prima del Giro dellepartirà da Roeselare ed arriverà a Waregem. Nel mezzo ci saranno 184.2 km con sette tratti in pavé e dieci muri.Il primo muro sarà il Volkegemberg posto dopo quasi 70 km di corsa. Da quel momento non ci sarà tempo per respirare con le salite che si seguiranno in ripetizione a partire da Berg Ten Houte e Knokteberg, che saranno ripetute una seconda volta nei chilometri conclusivi della corsa. A differenza della passata edizione gli organizzatori hanno deciso di non proporre il Kanarieberg a causa della discesa che lo precede giudicata troppo pericolosa.