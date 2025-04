Lanazione.it - Del Rosso va oltre le polemiche: "Avanti con il mercato del Forte"

Leggi su Lanazione.it

"Come ho detto ad alcuni negozianti che mi hanno prospettato l’idea di organizzare anche uncon le bancarelle dei negozi montecatinesi, siamo aperti a ogni proposta. Suldel, però, non torniamo indietro". Il sindaco Claudio Delvaper la sua strada. Lee il dibattito suscitati dalla deceisione di ospita in città due appuntamenti con gli ambulanti delnon fanno cambiare idea al primo cittadino: "Siamo convinti che si tratti di una iniziativa positiva per il commercio cittadino. Porterà una spinta importante e sarà un richiamo per i turisti". Andrea Bonvicini, consigliere comunale e commerciante, a nome di alcuni negozianti del centro, era intervenuto sulla questione deldelche il 12 aprile arriverà in piazza del Popolo. Alcuni hanno chiesto un incontro con Delper esporre le proprie ragioni e hanno dato la propria disponibilità per organizzare undei negozi di Montecatini come alternativa.