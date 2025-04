Lanazione.it - Scudo verde al via con polemiche: "Danneggia le aziende già in crisi"

di Rossella Conte FIRENZE E’ entrato in vigore lo, la misura anti-smog del Comune di Firenze che limita l’accesso dei veicoli più inquinanti. Il provvedimento, basato su un sistema di telecamere, ha subito scatenatotra commercianti, ambulanti e artigiani provenienti dalle province limitrofe. Le associazioni di categoria chiedono correttivi urgenti per evitare ripercussioni su chi lavora quotidianamente nel capoluogo toscano. "Migliorare la qualità dell’aria è un obiettivo condivisibile – sottolinea Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana – ma l’attivazione dellocrea difficoltà a chi deve entrare in città per lavoro e non può permettersi di cambiare veicolo nell’immediato. Rischiamo di penalizzare settori già insenza fornire alternative concrete.