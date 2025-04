Ilgiorno.it - Caos Superbonus a Lacchiarella: pratiche fuori tempo, 65 famiglie sull’orlo del baratro

, 2 aprile 2025 – Ilsi è trasformato in un “super malus” per 65diche si trovano costrette a finanziare i lavori a proprie spese per un importo stimato di oltre 3 milioni di euro, senza contare gli interessi per un eventuale dilazionamento della spesa. Se i lavori non dovessero concludersi, saranno obbligati a restituire anche i soldi già prelevati dal cassetto fiscale. Inoltre, pende anche il diktat del Comune, poiché dovrà essere presentato un cronoprogramma e i lavori dovranno iniziare entro il 2 maggio. “Siamo come condannati a morte. Oltre a dover sostenere le spese legali per le denunce presentate contro Fenice Benefit e l’ex amministratore Miotti, dovremo pagarci i lavori non fatti da chi ha intascato i soldi. Per completare i lavori c’è una cifra stimata sopra i 3 milioni di euro, che dovremo suddividere tra tutte le”, spiegano i condomini di via Togliatti 51 e 53.