Lanazione.it - Sportcity Edu a Pietrasanta: sinergia tra sport ed educazione il 23-24 maggio

Locome palestra di vita e dei sani valori da trasmettere alle nuove generazioni. Sarà questa la missione di "Edu", meeting dedicato allatrain agenda in città il 23-24. La presentazione ufficiale è avvenuta ieri alla sede dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) a Roma, con la conduzione affidata all’ex direttore di RaiIacopo Volpi e la partecipazione dell’assessore alloAndrea Cosci, il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani, il delegato del Coni Lucca Stefano Pellacani e il personale comunale dell’ufficio. "A– ha detto Cosci – abbiamo impianti eccezionali. Il nostro centroivo è frequentato da atleti internazionali, come i 700 che in primavera arriveranno da Germania, Austria, Francia e Svizzera.