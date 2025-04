Lanazione.it - Varchi accesi per lo ‘scudo verde’, avvio soft. “Mi hanno multato o no?”

Firenze, 2 aprile 2025 – Scudo verde, si accendono le telecamere. Da ieri mattina, le 77 porte telematiche della cosiddetta Ztl ambientaleiniziato a monitorare i veicoli inquinanti che entrano in città. Le multe scatteranno a giugno, ma il debutto del provvedimento ha avuto unquantomeno insolito: per buona parte della giornata, fino all’ora di pranzo, i display che avrebbero dovuto segnalare l’attivazione del controllo sono rimasti spenti, lasciando gli automobilisti nel dubbio se le telecamere fossero davvero in funzione. Una misura voluta da Palazzo Vecchio che, già prima dell’accensione dei, ha diviso la città tra favorevoli e contrari. Ma, al di là di proteste, polemiche e sit-in, come ha reagito il traffico fiorentino? Viale Guidoni, Careggi, l’Isolotto, via Bolognese, Gavinana: fino all’ora di pranzo, nessun cartello acceso, nessuna indicazione visibile.