Nuova rotonda in via Nenni Bene intervento necessario

Via libera alla realizzazione di unastradale a Cisanello, all’incrocio tra Viae Via Valgimigli, collocandovi al centro un elemento che richiami la storia di Pisa "per contribuire a far conoscere la città oltre il simbolo della Torre". Passa con i voti della maggioranza di centrodestra, in sede di approvazione della variazione di bilancio, la proposta del consigliere comunale di Pisa al centro, Lorenzo Vouk: "Unche segna un importante passo avanti nella risoluzione della storica problematica legata alla viabilità in prossimità dell’incrocio stradale della Coop, con conseguenze sull’entrata e l’uscita dagli istituti scolastici Buonarroti-Santoni e un alto impatto su tutta la viabilità del quartiere". Secondo Vouk, infatti, "la viabilità nei pressi degli istituti Buonarroti e Santoni è una criticità che da troppo tempo incide sulla qualità della vita di studenti, residenti e lavoratori e ora ci avviamo finalmente verso una soluzione concreta, dimostrando attenzione e ascolto nei confronti delle richieste del territorio: il provvedimento recepisce anche le istanze espresse dalla commissione urbanistica della Consulta dei Giovani".