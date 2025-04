Lanazione.it - L’isola al Pecci, con la regista e le attrici

Questa sera alle 21.15 al cinema, proiezione di un film italiano in anteprima, con la partecipazione del cast. E’ "" per la regia di Sara Petraglia, interpretato da Teclia Insolia e Carlotta Gamba. Un film che mette al centro della storia, la ventitreenne Bianca che dovrebbe frequentare l’università, ma in fondo è presa da altre cose come la droga e la sua compagna Angelica. Un rapporto non facile, altalenante e tormentato. Il film che segna il debutto dietro la macchina da presa di Sara Petraglia, ha probabilmente molto in comune con quell’ Amore tossico di Claudio Caligari uscito più di quarant’anni fa, diventato nel tempo un piccolo grande "cult movie". Le periferie, i ventenni, la droga. Ostia e Centocelle nel film di Caligari, Pigneto tanto caro a Pierpaolo Pasolini e Casilina vecchia nel film della Petraglia.