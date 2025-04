Lanazione.it - Frana in via Madonna del Papa. I lavori costeranno 300mila euro

Lasu viadel, strada che collega Carmignano a Bacchereto, costerà al Comune circa 300.000. In questa cifra sono comprese anche le opere di "somma urgenza" conseguenti all’allerta rossa del 14 marzo scorso. Il Comune di Carmignano ha diffuso un dettaglio dei. L’intervento più sostanzioso, con il cantiere che dovrebbe aprirsi tra una settimana-dieci giorni, riguarda viadeldove le piogge provocarono il suo cedimento e una. "La strada – spiega l’ingegner Stefano Venturi dell’ufficio tecnico del Comune - fu posta in sicurezza, anche con la rimozione dei detriti. Ora si tratta di costruire una sorta di armatura di sostegno con un cordolo di cemento armato su micropali". Le opere di risistemazione riguardano anche i drenaggi e l’asfalto. I, la cui durata sarà un mese, potrebbero comportare, in alcune fasi, la chiusura della strada, ora a senso unico alternato.