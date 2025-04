Oasport.it - Italia-Austria oggi in tv, Mondiali curling 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

mercoledì 2 aprile (alle ore 22.00ne) l’affronterà l’aidimaschile. La nostra Nazionale sta facendo fatica in questa rassegna iridata e la speranza di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta è appesa a un filo dopo le due durissime sfide contro la Scozia e il Canada, dunque occorre una pronta vittoria nell’ottava sfida di questo cammino per continuare a sperare. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico contro un avversario sulla carta alla portata.Il quartetto tricolore cercherà di smuoversi sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada), dove proverà a mettere in scena una stimata superiorità tecnica rispetto a una formazione non abituata a giocare a questi livelli. La squadra sarà guidata dallo skip Joel Retornaz, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, mentre la squadra avversaria sarà guidata da Mathias Genner, che proverà a mettere il bastone tra le ruote ai nostri portacolori.