Lanazione.it - Andrea Rovai: la creatività che prende forma nello studio di Montignoso

"Larichiede coraggio, è una frase di Matisse alla quale sono molto legata ed è stata la prima cosa che ho fatto quando ho deciso di aprire il mio", racconta la pittrice e artigiana. Alla porta in vetro del suo, da 4 anni oltre questa citazione riportata in inglese, campeggia anche il suo nome a dare il benvenuto nel suo mondo creativo. Con un’impronta che evoca arte e pathos, prendonotazzine, alcune con manici lustro oro, porta candele, piatti, vassoi, centrotavola, molto apprezzati nella ristorazione. La suavarca i limiti e spazia fino a scandagliare un ventaglio di tecniche come la pittura su abbigliamento, gioielli scultura, spille, ciondoli, mattonelle e set di mini porta marmellate coloratissime. I suoi soggetti sono soprattutto naïf: ritratti di famiglia, volti appena accennati con espressioni imbronciate, perplesse o ironiche, ma anche dal mondo della fauna e della flora: buffe galline, conigli, gatti, fiori e piante.