Ilgiorno.it - Ringrazia i pompieri e offre marijuana. Finisce nei guai trentunenne

Non riusciva ad aprire la porta di casa e per questo ha chiamato i vigili del fuoco. A operazione terminata ha pensato di offrire dellaaiche hanno subito chiamato i carabinieri. Neiè finito P.T., 31 anni, disoccupato da un mese e con qualche precedente: si è presentato con un sacchetto di plastica pieno di sostanza stupefacente che lui ha asserito essere a uso terapeutico quindi legale. È successo lunedì mattina. Quando isono arrivati a casa delè apparso in stato confusionale, tant’è che gli hanno chiesto se facesse uso di sostanze stupefacenti. Lui ha ammesso, è andato in camera da letto ed è tornato con un sacchetto pieno di, che ha offerto aiintervenuti. Il caposquadra ha allertato i carabinieri e poco dopo è arrivata una pattuglia del Radiomobile di Treviglio.