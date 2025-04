Ilgiorno.it - Dall’addio alla Gintoneria, al ricovero in ospedale: Davide Lacerenza è ormai un “king” senza corona

Milano, 2 aprile 2025 – Il malore nella notte. Ild’urgenza in. I test clinici e l’rme parzialmente rientrato in mattinata, sebbene i medici abbiano comunque riscontrato “un problema neurologico” che richiederà esami più approfonditi per individuarne l’origine e una probabile degenza di alcuni giorni. Attorno alle 4,, l’ex “” di via Napo Torriani, è stato accompagnato in ambulanza al Policlinico per un sospetto ictus: stando a quanto riferito dall’avvocato Liborio Cataliotti, che è riuscito a parlare con il suo assistito, è sempre rimasto “vigile e cosciente”. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF fuori dal locale Lain via Napo Torriani a Milano, 4 marzo 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI Le condizioni non sono ritenute preoccupanti, anche se il cinquantanovenne, ricoverato e piantonato su disposizione della gip Alessandra Di Fazio, verrà sottoposto a ulteriori accertamenti sanitari.