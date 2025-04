Oasport.it - Milan-Inter in tv oggi, Coppa Italia calcio 2025: probabili formazioni, orario, streaming

Tensione alle stelle in vista del derby di stasera tra, andata della semifinale della2024-di. Tutto pronto a San Siro per il quarto confronto stagionale tra le due squadre dio, che si sono già affrontate nella finale di Superna a Riad (in Arabia Saudita) e due volte in Serie A, in attesa della sfida di ritorno prevista il 23 aprile.I rossoneri stanno vivendo un periodo molto complicato e si aggrappano allacome ultimo possibile obiettivo per salvare almeno parzialmente il bilancio di una stagione sin qui negativa ad eccezione del rendimento nei confronti diretti con i cugini nerazzurri. Leao e compagni hanno infatti vinto in rimonta la finale della Super, ottenendo inoltre un successo ed un pareggio nelle due partite di campionato.