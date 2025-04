Ilgiorno.it - Mind, nasce la città dei giovani. Studentati, arena e giardini: come sarà il nuovo quartiere

Milano, 2 aprile 2025 – Duecento operai sono già al lavoro tra 12 gru, diventeranno mille con l’avanzare del cantiere: ha gettato le fondamenta e si alza il campus della Statale a, nella stessa area che 10 anni fa ospitava l’Expo. I cinque edifici - a una manciata di passi dall’Albero della Vita - saranno consegnati nell’estate del 2027 (il primo già a dicembre 2026) per accogliere gli universitari da ottobre. Intanto si posa la prima pietra dello studentato “Genesis“, da 646 posti letto, gestito da Ream Sgr, che si occuperà anche della seconda residenza - ribattezzata “Synapsis“ - cheavviata a maggio sul versante “Ovest“ dell’area, per altri 506 posti. Numeri e tariffe Quattrocento in tutto saranno destinati agli studenti che hanno diritto a borse di studio e al sostegno economico (alle condizioni garantite dall’ateneo anche nelle altre residenze, attualmente 250 euro al mese).