Ilgiorno.it - Concerto alla Scala dopo il corteo in piazza Duomo

Leggi su Ilgiorno.it

Si chiuderà con unla manifestazione nazionale dell’ottantesimo anniversario della Liberazione il 25 aprile. Per la prima volta, la sezione Anpi del teatro e l’Anpi provinciale hanno organizzato alle 18 un evento al Piermarini, offerto gratuitamentecittadinanza con prenotazione (due ticket a persona) presso la biglietteria del teatro a partire dalle 12 del 22 aprile. All’appuntamento, che vedrà la presenza di musicisti e coristi del Piermarini e dell’Accademia, prenderà parte anche l’attore Lino Guanciale, che leggerà brani da "Quando cessarono gli spari", libro di Giovanni Pesce, comandante partigiano noto con il nome di Visone e medaglia d’oro per la Resistenza. Il programma include pagine celebri del repertorio operistico, dal coro a bocca chiusa di Madama Butterfy al Và pensiero, passando per la sinfonia della Gazza ladra.