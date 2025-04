Ilrestodelcarlino.it - Re del terrore si diventa: tutto su Diabolik

Angela nel 1949 modella per Il Vademecum della sposa e Luciana, ventenne, Miss Sport nel 1948. Si rimane sorpresi, se non se ne conosce l’intera vicenda, guardando queste due foto delle sorelle Giussani, perché è immediata la voglia di saperne di più, di capire come abbiano fatto due signorine della Milano bene nate negli anni Venti are le autrici del Re del, come venne intitolato il primo albo dinel 1962. A qualsiasi curiosità risponde la mostra, al via domani 3 aprile a Palazzo Pallavicini in via San Felice, che si apre proprio con la sezione su Angela – la maggiore, la ribelle, colei che stende la prima sceneggiatura- e Luciana, più timida e razionale – e si chiude con gli omaggi degli artisti, da Mimmo Rotella a Milo Manara e fino a Leo Ortolani con la parodia Ratolik dalla comicità graffiante.